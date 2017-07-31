Главные новости
В миреВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииВ РоссииМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роуминга
В России

Отправленные в Болгарию туроператором "Аэлита Трэвел" дети вернулись в Москву

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Около 200 детей, отправленных в болгарский лагерь "Олимпиум" туроператором "Аэлита Трэвел", возвращаются в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма в понедельник.

"Несмотря на форс-мажорную ситуацию, российский туроператор и консолидатор рейсов при активной поддержке болгарской стороны предприняли шаги для того, чтобы дети смогли отдохнуть и в соответствии с графиком вернуться в Россию. После завершения смены дети в составе организованных туристских групп вылетели в Россию в установленные сроки. Ситуация находится под строгим контролем Ростуризма", - сказали в пресс-службе.

"Первая организованная туристская группа детей в составе 14 человек после завершения отдыха вернулась в Москву 30 июля. Вторая - 148 детей - прибыла в российскую столицу 31 июля утром. Сегодня же, 31 июля, около 16 часов по местному времени вылетел еще один рейс из Бургаса, которым возвращаются 40 детей", - отметили в ведомстве.

На онлайн-табло аэропорта Внуково написано, что последний лайнер авиакомпании Bul Air Бургас-Москва с российскими детьми должен приземлиться во Внуково в понедельник в 18.23.

По информации Ростуризма, еще около 300 детей прилетят из Болгарии в Санкт-Петербург 1 и 8 августа, согласно уточненному графику.

"Аэлита Трэвел" работала с 1997 года, выступая в качестве специализированного оператора по детскому отдыху. Программой "Олимпиум" управляла болгарская "Ленд Логистик", руководитель которой скончался. На прошлой неделе туроператор сообщил о приостановке своей деятельности. "Аэлита Трэвел" должна была организовать поездку на отдых в Болгарию для детских тургрупп. В связи с отказом иностранного контрагента от исполнения своих обязательств возник риск неисполнения обязательств перед туристами, находящимися в Болгарии.

На прошлой неделе 140 детей были вывезены рейсом Bul Air из Бургаса в Санкт-Петербург за счет консолидатора - компании BTA. По данным партнеров туроператора, рейсы, которыми должны вернуться дети, оказались не оплачены. По данным консолидатора, оплаченными туроператором оказались только 148 мест. На оперативной встрече в Ростуризме 26 июля была достигнута договоренность о полном исполнении обязательств перед всеми туристами, находящимися в лагере в Болгарии.

Теги: Аэлита Трэвел, Болгария, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
МИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятников
Речь идет о персональных санкциях и мерах экономического воздействияПодробнее
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России
Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудниковПодробнее
В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымлениеПодробнее
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Вице-премьер связал это решение с недавним инцидентом с российским самолетомПодробнее
Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в МолдавиюРогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Накануне Венгрия и Румыния не пустили самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространствоПодробнее
В Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядамиВ Хабаровском крае возникло возгорание на складе со снарядами
Как сообщил источник "Интерфакса", с его территории эвакуированы военные, информации о пострадавших нетПодробнее
Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и ДжанджгавуПутин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву
Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликтаПодробнее
Умер академик и правозащитник Юрий РыжовУмер академик и правозащитник Юрий Рыжов
Прощание пройдет в Сахаровском центре в МосквеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииВ РоссииМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаКультураФедор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"В РоссииВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов

В посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии

В посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииАмериканская сторона не исключает, что сокращение штата негативно скажется на оперативности консульской деятельности Подробнее

Скончался американский актер и драматург Сэм Шепард

Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга

Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаВ петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередям Подробнее

В Amnesty International сочли закон об анонимайзерах в РФ ударом по свободе

Крамник опустился со второго на четвертое место в рейтинге ФИДЕ

Карякин сохранил за собой двенадцатую строчку Подробнее

У курганских чиновников украли 10 тысяч бланков разрешений на охоту

Отправленные в Болгарию туроператором "Аэлита Трэвел" дети вернулись в Москву

Лаборатория Alphabet X занялась разработкой системы хранения возобновляемой энергии

Со временем она может составить конкуренцию Tesla в сфере аккумулирования энергии Подробнее

Инциденты с российскими туристами в отелях Турции не повлияли на спрос

Лучший футболист мира-1995 Веа стал кандидатом в президенты Либерии

Путин подписал закон о требованиях к репутации менеджмента и владельцев банков

Минсельхоз предложил включить выращивание грибов в систему господдержки

Поклонская пригласила Учителя на молитвенное стояние противников "Матильды"

В Ростове-на-Дону открыли памятник "солнечному клоуну" Олегу Попову

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи