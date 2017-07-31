Отправленные в Болгарию туроператором "Аэлита Трэвел" дети вернулись в Москву

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Около 200 детей, отправленных в болгарский лагерь "Олимпиум" туроператором "Аэлита Трэвел", возвращаются в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма в понедельник.

"Несмотря на форс-мажорную ситуацию, российский туроператор и консолидатор рейсов при активной поддержке болгарской стороны предприняли шаги для того, чтобы дети смогли отдохнуть и в соответствии с графиком вернуться в Россию. После завершения смены дети в составе организованных туристских групп вылетели в Россию в установленные сроки. Ситуация находится под строгим контролем Ростуризма", - сказали в пресс-службе.

"Первая организованная туристская группа детей в составе 14 человек после завершения отдыха вернулась в Москву 30 июля. Вторая - 148 детей - прибыла в российскую столицу 31 июля утром. Сегодня же, 31 июля, около 16 часов по местному времени вылетел еще один рейс из Бургаса, которым возвращаются 40 детей", - отметили в ведомстве.

На онлайн-табло аэропорта Внуково написано, что последний лайнер авиакомпании Bul Air Бургас-Москва с российскими детьми должен приземлиться во Внуково в понедельник в 18.23.

По информации Ростуризма, еще около 300 детей прилетят из Болгарии в Санкт-Петербург 1 и 8 августа, согласно уточненному графику.

"Аэлита Трэвел" работала с 1997 года, выступая в качестве специализированного оператора по детскому отдыху. Программой "Олимпиум" управляла болгарская "Ленд Логистик", руководитель которой скончался. На прошлой неделе туроператор сообщил о приостановке своей деятельности. "Аэлита Трэвел" должна была организовать поездку на отдых в Болгарию для детских тургрупп. В связи с отказом иностранного контрагента от исполнения своих обязательств возник риск неисполнения обязательств перед туристами, находящимися в Болгарии.

На прошлой неделе 140 детей были вывезены рейсом Bul Air из Бургаса в Санкт-Петербург за счет консолидатора - компании BTA. По данным партнеров туроператора, рейсы, которыми должны вернуться дети, оказались не оплачены. По данным консолидатора, оплаченными туроператором оказались только 148 мест. На оперативной встрече в Ростуризме 26 июля была достигнута договоренность о полном исполнении обязательств перед всеми туристами, находящимися в лагере в Болгарии.