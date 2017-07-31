У курганских чиновников украли 10 тысяч бланков разрешений на охоту

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Курганской области возбудили уголовное дело по факту кражи более 10 тысяч бланков разрешений на охоту, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в понедельник.

Согласно сообщению, курганская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области установила, что были похищены более 10 тыс. бланков разрешений на охоту.

Эти бланки являются документами строгой отчетности и имеют учетные серию и номер. Общая стоимость отсутствующих бланков оценивается в 35 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Кроме того, установлены нарушения деятельности департамента по охране животного мира в государственных природных заказниках, а также факты бездействия сотрудников ведомства по привлечению к ответственности виновных в нарушении правил охоты.

В этой связи прокурор внес руководителю департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области представление, 14 незаконных правовых актов опротестовано. Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования.