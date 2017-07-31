СКР проверит жалобы на требование купить парты от родителей в Калмыкии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Калмыкия проверить жалоб родителей, поступившие президенту РФ Владимиру Путину на "Прямой линии".

"Сегодня из средств массовой информации стало известно о поступивших в адрес Президента Российской Федерации во время подготовки "Прямой линии" жалоб от граждан Калмыкии, в которых сообщалось о требованиях к родителям школьников приобретать мебель для школ", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В понедельник Путин на встрече с главой Калмыкии Алексеем Орловым обратил его внимание на требование одной из школ в регионе школы купить парту для ребенка.

"Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал", - сказал президент.

В свою очередь Орлов пообещал президенту после встречи выяснить, в каких из школ региона были такие нарушения.