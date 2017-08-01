Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на юге Сахалина

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На юге Сахалина утром во вторник зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1, сообщили агентству "Интерфакс" на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Оно произошло во вторник в 05:45 по сахалинскому времени (21:45 понедельника мск) в 42 км юго-восточнее города Невельска, глубина гипоцентра - 12 км.

"Землетрясение ощутили силой в 2 балла в самом Невельске и в селе Таранай Анивского района", - сказал сотрудник сейсмостанции.

Тревога цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.