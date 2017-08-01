Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась вдвое за сутки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лесные службы в минувшие сутки тушили порядка 40 полыхавших в тайге Дальнего Востока пожаров, огнем было охвачено 25,1 тыс. га территории, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Сутками ранее в регионе пожарами было пройдено 11,5 тыс. га леса. В настоящее время на Дальнем Востоке горит 27 очагов, большинство из них в Якутии. Возгорания также зафиксированы на Чукотке.

К борьбе с огнем привлечено порядка более 600 человек, задействовано около 100 единиц техники, включая воздушные суда.

По данным департамента лесного хозяйства по ДФО, всего с начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке возникло 1652 лесных пожара на площади более 1343 тыс. га. Основная пройденная огнем площадь пришлась на Якутию, где выгорело уже 845,8 тыс. га.