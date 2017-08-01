Более 20 подростков сбежали из спецшколы в Иркутской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Группа из 21 подростка в понедельник сбежала из спецшколы в поселке Тельма Усольского района Иркутской области, 15 из них полицейским удалось оперативно обнаружить, еще шесть объявлены в розыск, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Возраст подростков, самовольно оставивших учреждение, от 12 до 17 лет. Большинство из них до помещения в спецшколу проживали в городах Ангарск, Иркутск, Черемхово, Братск", - говорится в сообщении.

Для розыска подростков сформировано 25 поисковых групп, к работе подключились сотрудники полиции из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы и Усть-Кута. Полицейские проверяют места возможного нахождения несовершеннолетних, опрашивают их родственников, друзей, знакомых.

Задержанные подростки в настоящее время также опрашиваются полицейскими. "Установлено, что никаких противоправных действий ни в отношении них, ни ими совершено не было", - отмечается в сообщении.