Двое отдыхающих пропали в море в районе Сочи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Поиски двух человек ведутся во вторник в акватории Черного моря в районе пляжей Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Так, в районе сочинского пляжа "Ривьера" водолазы и спасатели ищут жителя Амурской области, который накануне днем зашел в воду и пропал без вести, говорится в сообщении.

Кроме этого, в поисках пропавшего с воскресенья мужчины обследуются море и береговая полоса от поселка Головина до поселка Лазаревское.

Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные в районе Сочи в море погибли три человека - все они купались при большом волнении.

Тела двух мужчин и одной женщины спасатели подняли из воды в районе поселков Нижняя Беранда, Вардане и в Адлере.