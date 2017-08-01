Глава СВР не подтвердил гибель аль-Багдади

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не подтверждает гибель лидера террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Нет, у меня нет информации больше той, которая фигурировала в средствах массовой информации", - заявил Нарышкин, отвечая во вторник на соответствующий вопрос "Интерфакса".

16 июня в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади и 300 боевиков. Позднее различные официальные лица в РФ заявляли о том, что пока информация о гибели аль-Багдади не подтверждена.

Тем временем, 21 июля глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у США на данный момент нет доказательств того, что лидер ИГ погиб.

Ранее сообщения об уничтожении аль-Багдади появлялись неоднократно.