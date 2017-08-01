Глава СПЧ похвалил комиссию за выдачу президентских грантов НКО-иноагентам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов удовлетворен решениями конкурсной комиссии по распределению президентских грантов.

"Совет с удовлетворением воспринимает решение комиссии, распределяющей президентские гранты. Это первый опыт распределения грантов в новом формате и отрадно, что существенно улучшилось администрирование, упростились формы заявки и отчетности, повысилась прозрачность процедур - все это не могло не сказаться на качестве отбора. Совет с большим удовлетворением констатирует, что целый ряд правозащитных организаций получили гранты на свои проекты", - сказал Федотов, которого цитирует пресс-служба Совета.

Среди получивших гранты организаций - Московская Хельсинкская группа, получившая грант на проект "Правозащитная повестка дня для современной России", а также проекты мордовского республиканского правозащитного центра, фонда "В защиту прав заключенных", Независимой психиатрической ассоциации России, Центра содействия реформе уголовного правосудия, Совета общественных наблюдательных комиссий и других, отметил он.

"Отрадно и то, что на результатах конкурса не сказался факт включения той или иной НКО в реестр так называемых "иностранных агентов". Полагаю, что это правильно не только с формальной позиции, но и с содержательной. Ведь важно не то, имеет ли организация иностранное финансирование, а то, чем она занимается. И если она занимается общественно полезной деятельностью, то, конечно, государство должно ее поддержать", - подчеркнул глава СПЧ.

Федотов выразил сожаление из-за того, что не получили гранты такие правозащитные НКО, как организация "Оплот", "Солдатские матери Санкт-Петербурга", "Независимый экспертно-правовой совет" и союз "Женщины Дона".

Ранее во вторник "Российская газета" со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко сообщила, что гранты президента РФ на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов страны. Среди победителей конкурса несколько некоммерческих организаций, имеющих статус иностранного агента, а также правозащитные организации, включая Московскую Хельсинскую группу и ростовское региональное отделение движения "За права человека".