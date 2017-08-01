Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеров
В России

Глава СПЧ похвалил комиссию за выдачу президентских грантов НКО-иноагентам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов удовлетворен решениями конкурсной комиссии по распределению президентских грантов.

"Совет с удовлетворением воспринимает решение комиссии, распределяющей президентские гранты. Это первый опыт распределения грантов в новом формате и отрадно, что существенно улучшилось администрирование, упростились формы заявки и отчетности, повысилась прозрачность процедур - все это не могло не сказаться на качестве отбора. Совет с большим удовлетворением констатирует, что целый ряд правозащитных организаций получили гранты на свои проекты", - сказал Федотов, которого цитирует пресс-служба Совета.

Среди получивших гранты организаций - Московская Хельсинкская группа, получившая грант на проект "Правозащитная повестка дня для современной России", а также проекты мордовского республиканского правозащитного центра, фонда "В защиту прав заключенных", Независимой психиатрической ассоциации России, Центра содействия реформе уголовного правосудия, Совета общественных наблюдательных комиссий и других, отметил он.

"Отрадно и то, что на результатах конкурса не сказался факт включения той или иной НКО в реестр так называемых "иностранных агентов". Полагаю, что это правильно не только с формальной позиции, но и с содержательной. Ведь важно не то, имеет ли организация иностранное финансирование, а то, чем она занимается. И если она занимается общественно полезной деятельностью, то, конечно, государство должно ее поддержать", - подчеркнул глава СПЧ.

Федотов выразил сожаление из-за того, что не получили гранты такие правозащитные НКО, как организация "Оплот", "Солдатские матери Санкт-Петербурга", "Независимый экспертно-правовой совет" и союз "Женщины Дона".

Ранее во вторник "Российская газета" со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко сообщила, что гранты президента РФ на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов страны. Среди победителей конкурса несколько некоммерческих организаций, имеющих статус иностранного агента, а также правозащитные организации, включая Московскую Хельсинскую группу и ростовское региональное отделение движения "За права человека".

Теги: СПЧ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружиеПодробнее
В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливыхВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых
Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущениеПодробнее
В РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РФ прекращено ведение реестра блогеров
Федеральный закон №276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательстваПодробнее
МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота
В конце июля летчик Александр Акопов совершил героический поступок: вслепую посадил турецкий пассажирский самолет с разбитым градом лобовым стекломПодробнее
Новосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу АлексеюНовосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
Вандал задержанПодробнее
Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
Среди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты"Подробнее
Фигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест
Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству КомиПодробнее
Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору
В соответствии с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй деньПодробнее
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ миреКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРВ РоссииВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых

Путин и Трамп сохранили лидерство в рейтинге самых упоминаемых персон

Украина увеличит финансирование оборонного сектора

Число жертв стрельбы на похоронах в Армении возросло до четырех

Глава СПЧ похвалил выдачу президентских грантов НКО-иноагентам

Археологи нашли древнюю статую в руинах Ангкора в Камбодже

Матч "Спартак" - "Краснодар" оказался самым посещаемым в третьем туре РФПЛ

В России началась уборка сахарной свеклы

МВД Молдавии взяло под защиту экс-президента Приднестровья Шевчука и его семью

Фонд кино определился с перечнем финансируемых фильмов

Фонд кино определился с перечнем финансируемых фильмовВ список проектов попали картины о Викторе Цое, о Холокосте и хоррор "Лес Рук и Зубов" Подробнее

Московская мэрия опубликовала перечень вошедших в программу реновации домов

Экс-наставнику "Зенита" Луческу предложили возглавить сборную Турции

Лечивший "министра обороны" ИГ житель Таджикистана осужден на 13 лет

Песков объяснил трудности с въездом грузовиков на дачу в Серебряном Бору

В Венесуэле задержали двух лидеров оппозиции

Очередной фильм Зеппельта о допинге будет показан в четверг

Новосибирские ученые создали прототип вакцины от рака

Утверждена программа реновации жилья в Москве

Утверждена программа реновации жилья в МосквеВ итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир Подробнее

Криминальный авторитет Пецо выйдет на свободу из-за тяжелой болезни

Хоккеистов "Автомобилиста" обокрали в Нижнем Новгороде

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи