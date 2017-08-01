Дело заместителя транспортного прокурора Юркина вернули следствию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы не стал рассматривать просьбу следствия о домашнем аресте заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юркина Павла Владимировича., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Постановлением судьи данный материал возвращен в восточный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, поскольку преступление, инкриминируемое Юркину, совершено на территории, не относящейся к территориальной юрисдикции Мещанского суда",- сказала Бочарова во вторник.

В минувшую пятницу источник "Интерфакса" сообщил о задержании заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркина при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 тыс. рублей

В пресс-службе Генпрокуратуры "Интерфаксу" подтвердили факт задержания, уточнив, что Юркин подозревается в получении взятки в крупном размере.

"По согласованию с Московским межрегиональным транспортным прокурором органами УФСБ России и управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры РФ, а также страшим помощником по безопасности Московского межрегионального транспортного прокурора проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), заявили в надзорном ведомстве.

Позже в пресс-службе московского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ добавили, что целью взятки, в получении которой подозревается зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы, было сокрытие улик по уголовному делу.

"По данным следствия, заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте примерно в 14:30, находясь своем служебном кабинете, получил через посредника часть взятки в размере около 400 тысяч рублей от общей суммы в размере 2 млн рублей за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела и прекращение уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.