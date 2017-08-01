Подорвавшемуся на гранате брянцу грозит до четырех лет лишения свободы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Житель поселка Белые Берега попал в больницу с осколочными ранениями после взрыва гранаты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По предварительной версии, в прошедшее воскресенье днем 43 летний мужчина пытался разобрать гранату времен Великой Отечественной войны, которую нашел в лесу. Во время обыска в доме у "черного копателя" полицейские обнаружили другие боеприпасы и инструменты для их поиска.

Пресс-служба уточняет, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.