В Подмосковье и Дагестане зафиксирована самая высокая заболеваемость корью

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Порядка 100 случаев заболевания корью зарегистрировано в России в этом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В январе-июне 2017 года показатель заболеваемости корью составил 0,09 на 100 тысяч населения. Зарегистрировано 127 случаев заболевания на всю страну", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в республиках Дагестан, Московской области", - отметили в Роспотребнадзоре, напомнив о важности прививок от кори.

В пресс-службе отметили, что показатель ниже по сравнению с прошлыми годами. Так в 2014 году было зарегистрировано порядка 3 тысяч случаев заболевания.

Ранее некоторые СМИ сообщили о вспышке кори в Санкт-Петербурге, Москве и Дагестане.