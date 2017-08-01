Восстановлено энергоснабжение Забайкальского края

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго сообщает о восстановлении энергоснабжения потребителей Забайкальского края.

Как следует из справки ситуационно-аналитического центра, на 15.44 мск части потребителей Приморского края (300 МВт), Амурской области (130 МВт) и Хабаровского края (100 МВт) было подано напряжение.

Между тем, в МЧС уточнили, что несколько субъектов Дальнего Востока, кроме Камчатского края и Магаданской области, частично остались без электричества из-за перегрузки электросетей Бурейской ГЭС.

В настоящее время проводятся работы по переподключению электросетей и подключению социально значимых и потенциально опасных объектов, а также проводятся аварийно-восстановительные работы и информирование населения.