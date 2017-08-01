РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока

Из-за аварии произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов на Забайкальской и Дальневосточной ж/д

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Объем поставок электроэнергии в Китай, которые не были направлены в страну в результате аварии в энергосистеме Дальнего Востока, составил 477 МВт, сообщило Минэнерго РФ.

"Прекращен экспорт в Китайскую Народную Республику в объеме около 477 МВт", - сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Министерство сообщило во вторник об отключениях в энергосистеме Дальнего Востока. Отключились пять воздушных линий, по одной из которых ВЛ 500 кВ Амурская - Хэйхэ поставляется электроэнергия в Китай. В "Интер РАО" уточняли, что поставки электроэнергии в Китай в результате аварии были приостановлены.

Работа трех линий уже восстановлена, но среди них нет ВЛ Амурская - Хэйхэ.

Как сообщалось, в первом полугодии "Интер РАО" поставило в Китай 1,213 млрд кВт.

Между тем, в МЧС уточняются, что рабочая мощность Бурейской ГЭС восстановлена, на территории Дальневосточного округа частично остаются без электроэнергии Амурская область и Хабаровский край.

"По состоянию на 16:40 мск рабочая мощность Бурейской ГЭС восстановлена. На территории Дальневосточного федерального округа остаются частично отключенными от электроснабжения Амурская область - в 118 населенных пунктах с населением более 213 тыс. человек, и Хабаровский край, 103 населенных пункта с населением более 400 тысяч человек", - сказал собеседник агентства во вторник.

Из-за аварии на Забайкальской и Дальневосточной ж/д произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов, движение в настоящее время восстановлено. Проводятся аварийно- восстановительные работы.