Все отключившиеся из-за аварии на Дальнем Востоке ЛЭП вернулись к работе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Все пять воздушных линий (ВЛ) электропередачи, отключившиеся из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока, вернулись в работу, сообщила пресс-служба ПАО "ФСК ЕЭС" .

В Минэнерго РФ также проинформировалио полном восстановлении работы энергосистемы Дальнего Востока после аварии - "на 17.30 по московскому времени (энергоснабжение - ИФ) потребителей восстановлено в полном объеме", сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в сообщении не уточняется, восстановлен ли экспорт в Китай.

Ранее Минэнерго сообщало об отключении ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первой цепи ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственной ВЛ Амурская-Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии КНР). Кроме того, речь шла об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская-Волочаевка тяговая, а также Хабаровская - Левобережная.

Также сообщалось, что РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока. На Забайкальской и Дальневосточной железной дороге задержаны восемь пассажирских и пригородный поезда, движение в настоящее время восстановлено. Проводятся аварийно- восстановительные работы.