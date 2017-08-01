"АЛРОСА" представила первую коллекцию бриллиантов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в ноябре проведет онлайн-аукцион по продаже бриллиантов из первой коллекции собственной огранки "Династия", сообщила компания во вторник.

Коллекция была представлена во вторник, она состоит из пяти бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат, добытого в 2015 году в кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Якутии. Центральный элемент коллекции - камень весом 51,38 карата традиционной круглой формы, имеет характеристики D, VVS1, качество огранки Triple Exсellent. "АЛРОСА" называет его самым чистым из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства.

Остальные бриллианты коллекции названы по именам династий, сыгравших важную роль в развитии русского ювелирного дела. Второй по массе круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя "Шереметевы", бриллиант "Орловы" в 5,05 карата имеет овальную форму, "Воронцовы" - бриллиант в форме груши весом 1,73 карата, бриллиант "Юсуповы" имеет вес 1,39 карата.

Все пять камней, вошедших в коллекцию "Династия", были изготовлены гранильным подразделением "Бриллианты АЛРОСА" и прошли сертификацию в Геммологическом институте Америки (GIA).

"Бриллианты АЛРОСА" в основном специализируются на огранке крупных и цветных алмазов, которые реализуются, в т.ч. на аукционах Sotheby's и Christie's. На бриллианты сейчас приходится около 2-3% выручки "АЛРОСА".