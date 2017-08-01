Фигурант дела о ДТП с выпускницами в Петербурге получил обвинительный приговор

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга после второго пересмотра вынес обвинительный приговор по делу о ДТП с выпускницами в 2014 году, одна из которых погибла. Об этом сообщает пресс-служба Горсуда во вторник.

"Рассматривая уголовное дело в третий раз, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал Владислава Кондратьева виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, освободив от наказания по амнистии", - говорится в сообщении суда.

В качестве дополнительного наказания суд лишил Кондратьева права управлять транспортом на два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на 2 млн рублей.

"Приговор был обжалован адвокатом, который посчитал его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм уголовно-процессуального закона. Но Санкт-Петербургский городской суд в целом оставил приговор без изменений", - отмечает пресс-служба.

Ранее суд первой инстанции дважды выносил Кондратьеву оправдательный приговор, а суд апелляционной инстанции его отменял.

21 июня 2012 года на перекрестке набережной Лейтенанта Шмидта и 17-й линии Васильевского острова водитель автомобиля "Ауди" Кондратьев сбил двух выпускниц, одна из которых скончалась на месте аварии, а вторая получила множественные травмы.