Оппозиционеру Гальперину на два месяца продлили домашний арест

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы до 3 октября оставил под домашним арестом оппозиционера Марка Гальперина, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Липцер.

"Сегодня Мещанский суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под домашним арестом моему подзащитному на два месяца - до 3 октября", - сказал Липцер во вторник.

Адвокат добавил, что уже подал апелляционную жалобу на постановление суда.

Гальперин, которому предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета", с санкции суда находится под домашним арестом с конца июня.