Получившую травму англичанку эвакуировали с Эльбруса вертолетом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вертолет снял со склона Эльбруса альпинистку из Великобритании 1954 года рождения, получившую в горах травму головы, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров во вторник.

"Для эвакуации альпинистки из Англии привлечен коммерческий вертолет. Он забрал пострадавшую в 19:00", - сказал Беров.

Как сообщалось, в 17:40 во вторник поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4500 метров над уровнем моря, в районе скал Пастухова в зарегистрированной группе из пяти человек получила травму женщина из Великобритании.

Для оказания помощи отправились семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.