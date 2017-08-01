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Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни 20 человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Взрыв в мечети в афганской провинции Герат привел к гибели по меньшей мере 20 человек, передает во вторник агентство АР.

В сообщении указывается, что речь идет о шиитской мечети.

Телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-службу полиции Герата подтвердил, что погибли более 20 человек. Сообщается также о 30 раненых.

Как передает телеканал, во вторник вечером произошли две террористические атаки на мечеть "Джаводия" в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана. Сначала неизвестные вооруженные лица расстреляли группу молящихся в мечети, затем два террориста-смертника подорвали себя в толпе мусульман. Власти Герата заявили, что число жертв террористических атак может возрасти.

Теги: Афганистан
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