Тиллерсон встретится с Лавровым в конце недели в Маниле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что рассчитывает на проведение переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце этой недели в Маниле.

"Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные на полях встреч в Маниле", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Тиллерсон отметил, что все контакты с его российским коллегой были "очень профессиональными, не враждебными".

6-7 августа в Маниле пройдет региональный форум АСЕАН на уровне министров.