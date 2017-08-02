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Глава ЦИК критично отозвалась о норме фильтра на муниципальных выборах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде необходимо отменять, вместо нее должна быть система, которая упорядочивает политический процесс, но не подавляет конкуренцию, считает глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. (...) Вместо нее необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах", - заявила Памфилова в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

На вопрос издания, как, по ее мнению, должен измениться муниципальный фильтр, руководитель Центризбиркома пояснила, что "должна быть система, которая упорядочивает политический процесс".

"Я не считаю возможным вдаваться в детали, чтобы не навязывать свое мнение экспертам. Как член рабочей группы я соберу их, и мы будем обсуждать - в каком виде, как это может быть, какая форма для этого типа выборов должна быть, как это будет называться: фильтр или другое название. (...) Отмечу, что даже при существующем фильтре ряд кандидатов его преодолели. Но изучение того, какие трудности они преодолели, укрепляет меня в мысли о том, что существующую норму надо менять", - подчеркнула Памфилова.

Теги: Центризбирком, Элла Памфилова
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