Нечаева назвали кандидатом на смену Гринину на должности посла РФ в Германии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Нынешний российский посол в ФРГ Владимир Гринин вскоре вернется в Москву, его на этой должности может заменить директор третьего Европейского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Нечаев, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"О кадровой ротации будет официально объявлено после того, как кандидатуру господина Нечаева рассмотрят профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации и указ о его назначении подпишет президент РФ", - поясняет издание.

В публикации отмечается, что В.Гринин занимает свой пост с июля 2010 года. На дипломатической службе он с 1971 года. До назначения главой российской дипмиссии в Берлине В.Гринин был послом РФ в Австрии, Финляндии и Польше. В ноябре ему исполнится 70 лет - это предельный возраст пребывания на госслужбе.

Газета также сообщает, что 64-летний С.Нечаев работает в системе МИД РФ с 1977 года. В 2001-2003 годах он был генеральным консулом России в Бонне, а с 2010-го по 2015 год - послом в Австрии. Третий Европейский департамент, в ведение которого входит и ФРГ, дипломат возглавляет с августа 2015 года. В 2009 году С.Нечаев получил орден Дружбы "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю безупречную дипломатическую службу", пишет "Коммерсант".