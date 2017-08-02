На Дальнем Востоке будут расследовать масштабную энергоаварию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Дальневосточное управление Ростехнадзора создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин случившегося, результаты ее работы будут опубликованы", - говорится в сообщении.

По данным управления, из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке во вторник произошли масштабные отключения электричества. Были отключены мощности до 1,15 тыс. МВт, прекратили работу энергоблоки на Зейской и Бурейской гидроэлектростанциях (ГЭС), отключена Благовещенская ТЭЦ.

По данным МЧС, без энергоснабжения оставались потребители большинства дальневосточных регионов и частично районы Забайкальского края (Сибирь).

Позже Минэнерго РФ сообщило о полном восстановлении работы энергосистемы Дальнего Востока после аварии.