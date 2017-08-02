В России

Жителей Приамурья предупредили об энергоаварии через сотовых операторов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Предупреждение о произошедшей на Дальнем Востоке энергоаварии было разослано во вторник жителям Амурской области через сотовых операторов, несмотря на то, что рассылки о подобных нештатных ситуациях не являются обязательным требованием к МЧС, сообщил в среду журналистам заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Юрий Бобий.

Он отметил, что по требованиям нормативно-правовой базы МЧС проводит оповещение через операторов сотовой связи (договор заключен с "Мегафоном" и "Билайном") при чрезвычайных ситуациях и опасных метеорологических явлениях.

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"Это оперативное событие (энергоавария - ИФ), несмотря на его большой масштаб и общественный резонанс, не попадает под критерии ЧС. Тем не менее, было проведено оповещение населения о том, что произошла авария, а также разосланы уведомления, что она устранена", - сообщил Бобий.

По его словам, на экстренный телефон 101 с момента аварии поступило около 600 обращений от жителей Благовещенска.

"В нашем бесперебойном источнике питания запасов топлива хватает на сутки. У сотовых операторов тоже запасы значительные. В плане жизнеобеспечения населенных пунктов, с учетом отсутствия воды, неработающей канализации, авария начала бы сказываться уже к утру. Пришлось бы уже решать вопрос о введении ЧС", - сообщил журналистам зампред правительства Амурской области Алексей Венглинский.

На особый контроль были взяты социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей. В реанимационных блоках лечебных учреждений действовали альтернативные источники питания. Аварий в системе ЖКХ удалось избежать, однако из-за отсутствия напряжения остановились водонасосные станции.

Ранее сообщалось, что серьезных чрезвычайных происшествий из-за масштабной энергоаварии в Амурской области зарегистрировано не было. Муниципалитеты сообщили о 39 случаях, когда люди оказались в момент отключения энергоснабжения в лифтах. Два таких случая было в Шимановске, 20 - в Благовещенске и 17 в Тынде.

Теги: Амурская область
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