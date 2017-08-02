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Директора вологодской школы освободили от наказания по делу о гибели ученицы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в Вологодской области вынес обвинительный приговор в отношении директора школы в Никольске по делу о гибели ученицы четвертого класса.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР региона в среду, суд признал директора виновным в халатности, однако, учитывая личность подсудимой, способствовавшей раскрытию преступления, и заявление потерпевшей стороны о заглаживании причиненного вреда, уголовное дело было прекращено.

Осенью 2016 года директор разрешила подчиненным не сопровождать школьников домой после учебы при перевозке последним рейсом школьного автобуса. В результате 7 апреля 2017 года ученица четвертого класса оказалась в автобусе без взрослого сопровождающего.

Она неожиданно для водителя вышла на одной из остановок и, переходя дорогу, попала под грузовик. Девочка погибла на месте. Следствие настаивало, что директор школы как должностное лицо должна была и могла предвидеть эти последствия.

Теги: Вологодская область
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