Пролет моста в Приморье обрушился после проезда 90-тонного лесовоза

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Один из пролетов моста на трассе близ города Арсеньев в Приморском крае обрушился после проезда по нему 90-тонного лесовоза, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"36-метровый железобетонный мост на 96-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань был исправен. Предполагаем, что обрушение первого пролета моста произошло после того, как по нему проехал со стороны Владивостока груженый лесовоз", - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Швора, слова которого приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что машина весила свыше 90 тонн, что значительно превышает допустимую нагрузку моста.

"Разрешение на проезд большегрузного транспорта водитель не получал", - добавил Швора.

На месте повреждения моста в настоящее время работают специалисты АО "Примавтодор". Проезд большегрузного транспорта на данном участке трассы остановлен, отмечается в пресс-релизе.

Тем временем, по сообщениям очевидцев происшествия в соцсетях, большегруз сразу за мостом съехал на обочину и рухнул на бок. При этом перевозимые бревна упали на дорогу. Никто в результате инцидента не пострадал.