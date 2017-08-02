Квартиру жителя Томска по иску соседей освободили от копившегося пять лет мусора

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управляющей компании вывезли мусор из двухкомнатной квартиры жителя Томска, к которому подала иск соседка, сообщает пресс-служба управления Федеральная служба судебных приставов по региону.

"Квартиру освобождали от мусора, который житель накапливал в течение пяти лет. В результате из двухкомнатной квартиры вывезено четыре "КамАЗа". Поскольку собственник жилья отдал не весь мусор, в ближайшие дни предстоит задействовать еще одну машину", - говорится в пресс-релизе.

Для освобождения последней комнаты приставы предоставили хозяину квартиры срок до середины августа: если он не уберет мусор, это сделают принудительно. Расходы по очистке квартиры, которые взыщут с мужчины, на данный момент составляют 45 тыс. рублей.