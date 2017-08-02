"Штрафстоянка" для безхозных коров появилась в Карачаево-Черкесии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Муниципальный загон для бродячего скота, работающий по принципу штрафных стоянок, появился в одном из поселений Карачаево-Черкесии.

"Проблема бесконтрольного выгула крупного рогатого скота территории станицы Преградной существовала давно. Домашний скот бродил по улицам, топтал газоны и приводил в неприглядный вид тротуары. Животные буквально моментально уничтожали все цветники и клумбы. В результате администрация поселения приняла решение ужесточить требования к содержанию и выпасу скота", - сообщил "Интерфаксу" представитель администрации поселка.

По его словам, для решения проблемы был открыт муниципальный загон для бесхозяйного скота, где этот скот содержится на платной основе.

В частности, содержание одного животного в загоне стоит немногим более 124 рублей за один час. За сутки сумма будет значительно выше - 2979 рублей.

"В перечень работ входит сопровождение скота в загон, охрана, содержание, чипирование и внесение в базу данных номера чипа и фамилии владельца. Для работы с бесхозяйным скотом привлечена полиция, ветеринарная служба", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что открывшаяся "штрафстоянка" для бесхозного скота кардинально решила проблемный вопрос. Теперь прогуливающихся коров не встретишь на станичных улицах и на автодорогах, где ранее животные создавали серьезную проблему в части безопасности движения.