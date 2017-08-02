Роспотребнадзор напомнил правила выбора вкусного арбуза

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Петербургу в связи с началом сезона бахчевых напомнило жителям города о правилах покупки арбузов и дынь.

На сайте ведомства опубликованы рекомендации, которые позволят выбрать спелые и полезные арбузы и дыни. Так, в Роспотребнадзоре советуют избегать самых крупных и самых маленьких арбозов. Зрелый арбуз имеет яркую и блестящую корку, однако если ее легко проткнуть, то арбуз еще не дозрел.

"Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", - напоминают в Роспотребнадзоре.

Если после разреза арбуза будет чувствоваться кислый запах, есть такую ягоду не стоит.

Также в ведомстве обращают внимание на опасность нитратов, которые могут скапливаться в арбузах. Цвет мякоти такого арбуза будет иметь небольшой фиолетовый оттенок, а волокна - желтый. Поверхность среза "неправильного" арбуза гладкая, а не в крупинках.

"Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. А если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит", - говорится в сообщении.