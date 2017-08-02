Главные новости
ЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ миреРогозин принял правительственное приглашение посетить МолдавиюКультура"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска Самойловой
В России

Роспотребнадзор напомнил правила выбора вкусного арбуза

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Петербургу в связи с началом сезона бахчевых напомнило жителям города о правилах покупки арбузов и дынь.

На сайте ведомства опубликованы рекомендации, которые позволят выбрать спелые и полезные арбузы и дыни. Так, в Роспотребнадзоре советуют избегать самых крупных и самых маленьких арбозов. Зрелый арбуз имеет яркую и блестящую корку, однако если ее легко проткнуть, то арбуз еще не дозрел.

МоскваБахчевые развалы начнут работать в Москве после Дня ВДВЧитать подробнее

"Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", - напоминают в Роспотребнадзоре.

Если после разреза арбуза будет чувствоваться кислый запах, есть такую ягоду не стоит.

Также в ведомстве обращают внимание на опасность нитратов, которые могут скапливаться в арбузах. Цвет мякоти такого арбуза будет иметь небольшой фиолетовый оттенок, а волокна - желтый. Поверхность среза "неправильного" арбуза гладкая, а не в крупинках.

"Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. А если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит", - говорится в сообщении.

Теги: Роспотребнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого домаПодробнее
Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Авария произошла вечером во вторник по местному времениПодробнее
Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииКорреспондента "Новой газеты" выдворят из России
Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в странеПодробнее
Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
В российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФПодробнее
Имущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве
Сегодня стало известно, что 12 мая суд наложил арест на два гаража, часы и драгоценности экс-депутата ГосдумыПодробнее
РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего ВостокаРФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока
Из-за аварии произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов на Забайкальской и Дальневосточной ж/дПодробнее
В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаВ Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда
По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмыПодробнее
В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружиеПодробнее
В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливыхВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых
Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущениеПодробнее
В РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РФ прекращено ведение реестра блогеров
Федеральный закон №276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ миреРогозин принял правительственное приглашение посетить МолдавиюКультура"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска СамойловойВ РоссииЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекВ миреТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФМоскваУтверждена программа реновации жилья в Москве

В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях

Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого дома Подробнее

Путин и Трамп не будут встречаться на форуме АСЕАН в Маниле

В РПЦ назвали лицемерием рекламу безалкогольного пива

Ситуацией депортируемого в Узбекистан Нурматова займется Союз журналистов Москвы

Ефимова снялась с российского этапа Кубка мира по состоянию здоровья

Песков посоветовал ориентироваться на данные Минобороны о потерях РФ в Сирии

В Калининграде поставят памятник мешавшей чинить мост гигантской рыбе

ФСИН сообщила о росте числа УДО и смягчений наказания

Суд в Крыму отказал математику в работе из-за украинской судимости за сепаратизм

В наземном транспорте Москвы станет в 20 раз больше социальной рекламы

Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряДоллар поднялся выше 60,6 рубля Подробнее

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в гордуму Черкесска

Рейс из Екатеринбурга в Таиланд задержали на 18 часов

Рабочие подгруппы по Донбассу начали работу в Минске

Двух раненных в результате стрельбы в Мособлсуде переведут в госпиталь МВД

Футболист "Барселоны" Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖ

Футболист "Барселоны" Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖКлуб дал разрешение бразильцу не участвовать в тренировочном занятии Подробнее

Роспотребнадзор напомнил правила выбора вкусного арбуза

Человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли

Центральный участок "зеленой" линии московского метро 6 августа будет закрыт

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции