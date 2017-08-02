Рейс из Екатеринбурга в Таиланд задержали на 18 часов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Краби (Таиланд) задерживается почти на 18 часов, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании, задержка произошла из-за технической неисправности самолета.

"Авиакомпания предоставит резервное судно, на данный момент самолет готовится к вылету в Москве", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено питание. Вылет ожидают 303 взрослых пассажира и 35 детей, двое из них - младенцы.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Таиланд в среду в 02:25 по местному времени (00:25 по московскому времени). Однако вылет перенесен на 20:05 (18:25 по Москве).

Между тем в компании отметили, что Azur Air имеет высокие позиции в списке пунктуальности выполнения международных чартерных рейсов Росавиации. По данным за июнь, авиакомпания заняла второе место среди крупных перевозчиков.