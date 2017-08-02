Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в гордуму Черкесска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Список ЛДПР на выборах в городскую думу Черкесска (Карачаево-Черкесия), запланированных на 10 сентября, возглавил лидер партии Владимир Жириновский.

"Выборы в гордуму Черкесска проводятся по партийным спискам. Первым в списке ЛДПР на выборах в столице КЧР числится лидер партии Владимир Вольфович Жириновский", - сообщил "Интерфаксу" представитель территориальной избирательной комиссии по Черкесску.

Вторым номером идет директор станции юных техников города Андрей Уманский, третьим - директор территориального центра медицины катастроф КЧР Игорь Лесин.

В перечень избирательных объединений, принимающих участие в сентябрьских выборах депутатов думы Черкесска пятого созыва, вошли 12 региональных отделений политических партий, в том числе, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", "Яблоко", "Справедливая Россия".