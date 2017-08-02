В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях

Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого дома

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают противоречивый характер заявлений по ужесточению антироссийских санкций, поступающих из Вашингтона, считают важным узнать, что об этом думает лично президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, важно, что об этом думает президент США, и что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений, но пока вместе с вами мы не слышали таких заявлений", - сказал он журналистам.

"Вместе с тем, мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", - добавил Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Трамп не рад возможности новых антироссийских санкций, в то время как вице-президент США Майкл Пенс назвал эти санкции единым голосом Трампа и Конгресса.

При этом, по словам Тиллерсона, Трамп не был в восторге от предложенного конгрессом законопроекта по санкциям против РФ, но, видимо, готов подписать его.

28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.