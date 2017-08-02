Гулявшего по Петербургу лося проводили в дикую природу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга нашли гулявшего по северу города молодого лося и вернули его в дикую природу.

Как сообщили в пресс-служба комитета в среду, лося нашли в Муринском парке, поиски длились несколько часов. Самостоятельно животное вернуться в природу не смогло, оно представлял реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

"Поэтому совместными усилиями сотрудников комитета по природопользованию и управления ветеринарии удалось обездвижить и вывести дикого зверя в охотничьи угодья Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга заметили молодого лося в Муринском парке. Он спокойно гулял, выходил и на тротуар проспекта Луначарского.