В России

Смольный передал РПЦ 47 дачных соток в Комарово

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти северной столицы безвозмездно передали в собственность Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви более 4,7 тыс. квадратных метров земли в Комарово (Курортный район).

Как сообщила "Интерфаксу" в среду заместитель председателя комитета имущественных отношений (КИО) Марина Янкина, 15 июня 2017 года епархия обратилась в комитет с заявлением о предоставлении участка в собственность по договору безвозмездной передачи. Участок площадью 4712 квадратных метров расположен в поселке Комарово на улице Васильева, дом 4, литера А.

"На участке расположен объект недвижимости, который принадлежит на праве собственности епархии. Пунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ предусмотрено предоставление земельного участка религиозной организации, имеющей на данном участке в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения", - сказала Янкина.

Она добавила, что заявление было рассмотрено в установленном порядке, распоряжение комитета о безвозмездной передаче участка РПЦ было подписано 21 июля 2017 года.

Какие именно здания и сооружения РПЦ находятся на улице Васильева, д.4 в Комарово в комитете не уточнили.

Между тем, по данным Росреестра, объектом недвижимости, о котором сообщили в КИО, является двухэтажный кирпичный жилой дом площадью 147,7 квадратных метра с кадастровой стоимостью 6 млн рублей. При этом, по данным Росреестра, кадастровая стоимость участка - более 15 млн рублей. Земля предназначена для дачного строительства.

Согласно открытым данным, по адресу расположен епархиальный церковно-причтовый дом Санкт-Петербургской епархии, а также земли, предназначенные для размещения дач.

В Санкт-Петербургской митрополии "Интерфаксу" пока никак не прокомментировали передачу участка.

Теги: Петербург, Комарово, РПЦ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
ЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатора
По ее данным, мэр Екатеринбурга не стал открывать специальный счет в Сбербанке, хотя без него вести избирательную кампанию невозможноПодробнее
В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого домаПодробнее
Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Авария произошла вечером во вторник по местному времениПодробнее
Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииКорреспондента "Новой газеты" выдворят из России
Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в странеПодробнее
Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
В российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФПодробнее
Имущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве
Сегодня стало известно, что 12 мая суд наложил арест на два гаража, часы и драгоценности экс-депутата ГосдумыПодробнее
РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего ВостокаРФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока
Из-за аварии произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов на Забайкальской и Дальневосточной ж/дПодробнее
В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаВ Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда
По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмыПодробнее
В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружиеПодробнее
В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливыхВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых
Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ РоссииВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ РоссииЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораКультура"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска СамойловойВ миреРогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию

Гульнара Каримова останется в тюрьме до суда

Сергей Бодров-младший станет символом XXV кинофестиваля "Окно в Европу"

Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииАгентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФ Подробнее

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в УзбекистанеДочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованными Подробнее

Коллекторов оштрафовали за полгода на 2,5 млн рублей по жалобам должников

У брянского поселка обезвредили более 80 минометных мин времен войны

Vega вывела на орбиты спутник-разведчик Италии и франко-израильский спутник ДЗЗ

В Иркутской области осталось найти последнего беглеца из спецшколы для трудных подростков

На Чернобыльской АЭС приступили к испытаниям хранилища отработанного ядерного топлива

Волонтера казанского штаба Навального арестовали на 15 суток за нарушения на митинге

В брянском городе с населением 19 тысяч установили первый светофор

Новые меры безопасности привели к огромным очередям в аэропортах Европы

В ДНР обвинили Киев в окончательном отказе от соблюдения перемирия

"Почта России" помогла ФСБ изъять крупную партию нелегальных стероидов

Корпорация МСП рассказала о тенденции к росту активности малого бизнеса

Смольный передал РПЦ 47 дачных соток в Комарово

Гулявшего по Петербургу лося проводили в дикую природу

Букмекеры оценили шансы "Зенита" и "Краснодара" на успех в ответных матчах ЛЕ

Шины, изделия из полиэтилена и оргтехнику запретят к захоронению на полигонах

Замоскворецкий суд начнет рассматривать дело против Улюкаева 8 августа

На Ямале найдены шесть убитых белых медведей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции