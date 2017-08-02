Смольный передал РПЦ 47 дачных соток в Комарово

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти северной столицы безвозмездно передали в собственность Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви более 4,7 тыс. квадратных метров земли в Комарово (Курортный район).

Как сообщила "Интерфаксу" в среду заместитель председателя комитета имущественных отношений (КИО) Марина Янкина, 15 июня 2017 года епархия обратилась в комитет с заявлением о предоставлении участка в собственность по договору безвозмездной передачи. Участок площадью 4712 квадратных метров расположен в поселке Комарово на улице Васильева, дом 4, литера А.

"На участке расположен объект недвижимости, который принадлежит на праве собственности епархии. Пунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ предусмотрено предоставление земельного участка религиозной организации, имеющей на данном участке в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения", - сказала Янкина.

Она добавила, что заявление было рассмотрено в установленном порядке, распоряжение комитета о безвозмездной передаче участка РПЦ было подписано 21 июля 2017 года.

Какие именно здания и сооружения РПЦ находятся на улице Васильева, д.4 в Комарово в комитете не уточнили.

Между тем, по данным Росреестра, объектом недвижимости, о котором сообщили в КИО, является двухэтажный кирпичный жилой дом площадью 147,7 квадратных метра с кадастровой стоимостью 6 млн рублей. При этом, по данным Росреестра, кадастровая стоимость участка - более 15 млн рублей. Земля предназначена для дачного строительства.

Согласно открытым данным, по адресу расположен епархиальный церковно-причтовый дом Санкт-Петербургской епархии, а также земли, предназначенные для размещения дач.

В Санкт-Петербургской митрополии "Интерфаксу" пока никак не прокомментировали передачу участка.