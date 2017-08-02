В Иркутской области осталось найти последнего беглеца из спецшколы для трудных подростков

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции нашли пятерых из шести подростков, объявленных в розыск после массового побега воспитанников из спецшколы в поселке Тельма Иркутской области, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства образования.

"Трое подростков были обнаружены сотрудниками полиции в Иркутске вечером во вторник. Еще двоих нашли сегодня в Усолье-Сибирском. В розыске остается один воспитанник спецшколы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, найдены 20 из 21 подростка, сбежавшего из школы.

Представитель министерства уточнил, что из спецшколы в понедельник сначала сбежали трое подростков, а когда персонал стал их искать, воспользовались суматохой еще 18 человек. "Первая троица была практически сразу обнаружена. Они утверждают, что ходили на день рождения к другу", - отметил собеседник.

Всего, по данным минобразования, в спецшколе в Тельме находится 28 воспитанников.

Ранее сообщалось, что группа из 21 подростка в понедельник сбежала из специальной коррекционной школы для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением в поселке Тельма Усольского района Иркутской области. Полицейским удалось оперативно обнаружить 15 из них, еще шесть были объявлены в розыск. Возраст покинувших учреждение - от 12 до 17 лет.

По факту массового побега СКР начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). По данным следствия, воспитанники спецшколы утверждают, что сбежали, поскольку на улице была хорошая погода и они захотели прогуляться.