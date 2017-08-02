Убийцы пенсионеров из Воронежской области получили 56 лет колонии на троих

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Воронежский областной суд признал трех местных жителей виновными в убийстве пожилой супружеской пары ради их имущества, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Двое подсудимых получили по 21 году колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, и каждый был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Их сообщник приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Ему также назначен штраф в 30 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе.

Судом и следствием установлено, что 22 мая 2015 года два брата и их знакомый из Лискинского района решили убить пожилых супругов ради наживы.

Для этого подельники купили наручники, складной нож, медицинский пластырь, а также приготовили веревку для удушения и лопату. После этого они созвонились с пенсионерами, предложив им встретиться якобы для приобретения у них автомобиля.

24 мая обвиняемые приехали к остановке транспорта около садового товарищества "Ветерок". Пенсионеры прибыли на двух машинах. Делая вид, что они осматривают автомобиль перед покупкой, злоумышленники напали на своих жертв и, скрутив их, затолкали в грузовой отсек. Затем один из подельников несколько раз ударил пожилого мужчину топором по голове.

Пенсионеров увезли в село Нижний Икорец. Там подельники задушили их, а тела сбросили в овраг и закидали землей. Затем убийцы скрылись на автомобилях своих жертв, в которых находилось имущество на более чем 170 тыс. рублей, отмечается в сообщении.

При этом преступники отправили с телефона убитой женщины смс ее дочери с просьбой не беспокоиться, сообщив, что она вместе с мужем уехала в двухнедельный отпуск. Дочь стала перезванивать матери, и, не получив ответа, обратилась в полицию.

Спустя пару дней один из обвиняемых подделал договор купли-продажи и переоформил в ГИБДД на себя один из похищенных автомобилей. На второй машине стал ездить другой подельник, неоднократно попадая на камеры видеофиксации.

После задержания злоумышленники признались в содеянном, подтвердив это на следственном эксперименте. Однако позже один из них отказался от показаний, а два других "свалили" на него вину в убийстве, утверждая, что они участвовали только в нападении на пенсионеров.

Уголовные дела были возбуждены по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

В ходе следствия было допрошено свыше 150 свидетелей, назначены и проведены более 20 судебных экспертиз, говорится в сообщении.