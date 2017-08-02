Канаев из RNS стал первым замом главреда объединенной редакции РБК

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывший главред информагентства Rambler News Service Петр Канаев назначен первым заместителем главного редактора объединенной редакции РБК.

"Петр Канаев займет с 14 августа должность первого заместителя главного редактора объединенной редакции РБК и будет курировать производство эксклюзивного новостного контента", - говорится в сообщении пресс-службы РБК, поступившем в "Интерфакс" в среду.

31 июля пресс-служба Rambler&Co сообщила об увольнении Канаева с поста главреда агентства RNS и назначении на его должность Александра Малахова, ранее занимавшего пост заместителя главреда агентства.

Тогда источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" о том, что Канаев переходит на работу в холдинг РБК, где займет руководящую должность в объединенной редакции.

RNS - информационное агентство, специализирующееся на экономических новостях. Принадлежит группе компаний Rambler&Co Александра Мамута. Канаев был главредом RNS с момента запуска в 2015 году, до этого он занимал должность первого заместителя главного редактора экономической службы ТАСС.

РБК - медиахолдинг, включающий телеканал, интернет-портал и газету. В мае этого года новым владельцем холдинга стал бизнесмен Григорий Березкин, выкупив 65% акций, а также долговые обязательства холдинга у бывшего владельца олигарха Михаила Прохорова.

Сейчас объединенную редакцию РБК возглавляют Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые год назад пришли в компанию из информационного агентства ТАСС. Они пришли на смену команды уволившейся Елизаветы Осетинской, которая была шеф редактором холдинга с 2013 года. Помимо Осетинской свои посты покинули главред информагентства Роман Баданин и главный редактор газеты "РБК" Максим Солюс.