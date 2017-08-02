Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Автоавария с участием двух легковушек произошла в Дагестане, есть погибшие. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД региона.

"Трагедия произошла на автодороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сурикент сегодня примерно в 15:00. Пять человек погибли при столкновении автомобилей "Лада-Калина" и ВАЗ-2111", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте ДТП работает оперативно-следственная группа ГИБДД, причины аварии выясняются.