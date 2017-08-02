Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Западных Балканах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках силой изменить международные границы, а также подорвать демократию на Западных Балканах.

"Россия продолжает стремиться к изменению международных границ с применением силы. Здесь, на Западных Балканах Россия приняла меры по дестабилизации региона для подрыва вашей демократии и отделения вас друг от друга и остальной Европы", - заявил Пенс в среду на саммите Американско-Адриатической Хартии в столице Черногории Подгорице.

"Здесь, в Европе, мы должны быть решительны и бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, бросающей тень с Востока", - сказал Пенс.

"Намерения России стали ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались подорвать выборы в Черногории, атаковать ваш парламент и даже совершили попытку убийства вашего премьер-министра, чтобы отвести народ Черногории от решения вступить в наш союз НАТО", - добавил вице-президент США.

Накануне на ужине с президентом Черногории Филипом Вуяновичем Пенс заявил, что "храбрость Черногории, особенно перед лицом российского давления, вдохновляет весь мир".