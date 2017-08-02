Набор в отряд космонавтов продлили до конца лета

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Комиссия Центра подготовки космонавтов решила продлить набор в отряд космонавтов до 31 августа, сообщается в среду на сайте ЦПК.

"Заявления и документы (копии оригиналов) от претендентов на отбор принимаются до 31 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

Очередной набор в отряд космонавтов начался в России 14 марта 2017 года. Заявки планировалось принимать до 14 июля. Комиссия должна была отобрать в отряд 6-8 человек и объявить результаты в декабре.

Ранее глава Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков заявлял, что ЦПК планирует подготовить "хорошую, перспективную" молодежь до 2023 года к завершению строительства пилотируемого транспортного корабля нового поколения.

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа ПТК составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года.