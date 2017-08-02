В Ростовской области проверят сообщения о рассмотрении судьей дел ее мужа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд проводит проверку информации, опубликованной в СМИ, о якобы противоправных действиях судьи Ларисы Чебановой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Информацию мы проверяем, она появилась только сегодня. Чебанова продолжает работать в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина следственное управление СК РФ по Ростовской области приступило к проверке сведений, озвученных в эфире одной из радиостанций, о якобы незаконной деятельности судьи арбитражного суда Ростовской области Чебановой.

СМИ сообщали, что Лариса Чебанова, являясь судьей арбитражного суда, не раз рассматривала дела с участием концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж. Все рассмотренные дела были решены в пользу "Покровского". Кроме этого СМИ сообщали, что Чебанова не указала в декларации, что является совладельцем испанской компании.