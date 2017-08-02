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Дело участника митинга в Москве Косых рассмотрят в особом порядке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU -Тверской суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении Андрея Косых, который обвиняется в применении насилия к представителю власти во время акции оппозиции в центре Москвы 26 марта. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"По ходатайству защиты обвиняемого Косых его дело будет рассмотрено в особом порядке судопроизводства", - сказала Дзюрко в среду.

Ранее она сообщила, что рассмотрение дела Косых назначено на 9 августа в 11:00.

Особый порядок судебного разбирательства предполагает признание подсудимым своей вины в полном объеме и вынесение приговора без исследования доказательств по делу, при этом срок наказания не может превышать двух третей от максимально возможного.

Косых обвиняется по части 1 и части 2 статьи 318 УК РФ (часть 1 - применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти, часть 2 - применение насилия, опасного для жизни здоровья представителя власти).

По версии следствия, фигурант, "участвуя в несанкционированном митинге, проходившем 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в Москве, оказал сопротивление сотрудникам полиции, ударив одного из них кулаком по голове, а второго - ногой".

В СКР также сообщали, что Косых добровольно дал подробные показания по обстоятельствам преступлений и признал вину в полном объеме.

Как сообщалось, 8 августа Тверской суд начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении другого фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Крепкина, который обвиняется в применении насилия к представителю власти, не опасного для его жизни и здоровья.

Протестные акции

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, были задержаны около 500 человек.

Позже в СКР сообщили, что по фактам совершения противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статьям: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти. К настоящему времени по последней статье к уголовной ответственности привлечены семь человек: Алексей Политиков, Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Крепкин, Косых и Дмитрий Борисов.

Кулий и Шпаков осуждены на восемь месяцев колонии-поселения и полтора года колонии общего режима соответственно. Приговоры им вступили в законную силу. Оба фигуранта полностью признали вину - их дела рассматривались в особом порядке.

20 июля Тверской суд приговорил Зимовца, который свою вину не признал, к 2,5 годам колонии общего режима. Его защита обжаловала приговор.

Акция оппозиции в Москве

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В Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Началась она у станции метро &quot;Белорусская&quot;.Накануне столичная полиция призвала москвичей не участвовать в несогласованной акции, так как их &quot;личная безопасность может оказаться под угрозой&quot;. Столичная прокуратура также предупредила организаторов о намерении пресечь несанкционированную акцию в случае ее проведения в центре Москвы.Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин был направлен на Тверскую улицу в Москве, чтобы не допустить конфликтов с полицией в ходе возможных несанкционированных акций, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.Оппозиционер Алексей Навальный был задержан в районе Триумфальной площадиПо сообщению пресс-службы ГУВД в акции приняло участие порядка 7-8 тысяч человек
В Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Началась она у станции метро &quot;Белорусская&quot;.
Теги: Москва, Андрей Косых
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