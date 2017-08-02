Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 24 годам колонии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении Аюба Тунтуева - участника банды, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне. Об этом сообщила в среду агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Тунтуев признан виновным по части 2 статьи 209 (бандитизм) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Ему назначено наказание в виде 24 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала Катькало.

Она отметила, что Тунтуев в начале 1999 года вступил в созданную Басаевым и Хаттабом банду для нападения на граждан и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, чтобы препятствовать их законной деятельности по охране порядка и обеспечению общественной безопасности, а также дестабилизации обстановки и нарушения общественной безопасности в Северо-Кавказском регионе.

"Тунтуев совместно с другими участниками банды вел идеологическую, военную и физическую подготовку, получил навыки обращения с различными видами оружия. В феврале 2000 года в Шатойском районе Чеченской Республики руководством банды было принято решение совершить вооруженное нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ", - сообщила Катькало.

Для нападения были выбраны не менее 200 человек, в состав которых вошел Тунтуев, вооруженный автоматом Калашникова.

Участники вооруженной группы с трех сторон напали на военнослужащих 6 роты Псковской дивизии ВДВ. В ходе боя, длившегося более 16 часов, погибло 84 военнослужащих.