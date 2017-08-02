Следствие попросило отпустить под домашний арест экс-главу Удмуртии Соловьева

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следствие просит отпустить под домашний арест бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службу Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Соловьева на домашний арест", - сказали в пресс-службе в среду.

Там добавили, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Ранее арест Соловьева был продлен до 4 сентября.

Со своей стороны, адвокат экс-главы Удмуртии Алексей Ульянов сообщил "Интерфаксу", что следствие больше не видит оснований для содержания его подзащитного в следственном изоляторе.

"Следствие сочло, что в настоящее время достаточной является мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал он.

Вместе с тем, Ульянов уточнил, что экс-глава Удмуртии пока не заключил сделку со следствием. "Мы по-прежнему намерены заключить досудебное соглашение со следствием, но этого пока не произошло", - сказал защитник.

Глава Удмуртии Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. и доставлен в Москву. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Как сообщалось, экс-глава Удмуртии признал вину и дает показания по делу.

В рамках расследования Басманным судом наложен арест на квартиру Соловьева в Ижевске и дом в деревне Каменное. Также арестованы семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, которые находятся в собственности его дочери, и автомобиль, принадлежащий другой дочери.

В чем обвиняется

По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.

За это, по мнению СКР, Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Согласно материалам дела, показания на экс-главу региона дал его подельник - бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства, полный тезка фигуранта Александр Соловьев, в отношении которого первоначально было возбуждено дело о превышении полномочий. После дачи показаний он был переведен под домашний арест.