На капитана возбудили дело после перевозки пьяным пассажиров с Соловков на материк

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении капитана теплохода за нарушение при перевозке пассажиров по Белому морю.

Как сообщила пресс-служба управления в среду, дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Согласно материалам дела, капитан судна "Нерха" в состоянии алкогольного опьянения перевез 30 пассажиров, в том числе двух несовершеннолетних, в акватории Белого моря с территории острова Соловецкий до поселка Рабочеостровск (Карелия).

Следователи установили, что на судне отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов, почти в два раза была превышена пассажировместимость; выявлены и иные нарушения, подчеркивается в сообщении.

Поселок Соловецкий в летнее время связывает с материком авиасообщение, а также паромное сообщение с территории поселка Рабочеостровск.