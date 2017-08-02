В Кремле назвали неприемлемой ситуацию с объявлением Рогозина персоной нон грата

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно неприемлемой ситуацию с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которого молдавские власти объявили персона нон-грата.

"Ситуация с Рогозиным абсолютно неприемлема", - сказал Песков журналистам.

Молдавия объявила в среду Рогозина персоной нон-грата на своей территории. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Молдавии в среду.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), согласно принятому решению, российскому вице-премьеру запрещен въезд в Молдавию и транзит через ее территорию.