Постпреда РФ при ООН удивила попытка обвинить Россию во всех мировых проблемах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в среду, что Россия не сдастся перед лицом новых санкций со стороны США. Он также задался вопросом: "Я хотел бы узнать, есть ли что-то в мире на сегодняшний день, в чем Россия не виновата?"

"Те, кто изобрел этот законопроект, если они думали, что смогут изменить нашу политику, то они ошибались. Они должны хорошо знать, что мы не сгибаемся и не сдаемся", - заявил он журналистам в Нью-Йорке.

Небензя подчеркнул, что подобные действия "неминуемо вредят нашим отношениям": "Однако мы будем работать в существующих условиях в надежде, что однажды ситуация изменится".

"Некоторые американские чиновники полагают, что санкции могут подтолкнуть Россию к сотрудничеству с США. Это странная разновидность подбадривания", - добавил Небензя.

В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.