Возбуждено дело после проверки психоневрологического интерната в Брянской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следственными органами СКР по Брянской области возбуждено уголовное дело после проверки Трубчевского психоневрологического интерната. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Следствием была проведена доследственная проверка достоверности появившихся в СМИ сведений о жестоком обращении с пациентами интерната.

В ходе проверки были осмотрены все помещения интерната, опрошено более восьмидесяти лиц, проанализирована документация, касающаяся деятельности учреждения, отметили в СКР.

В связи с имеющимися противоречиями, а также необходимостью назначения судебных экспертиз, проведением следственных действий, возможных только в рамках расследования, следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц), говорится в сообщении.

Ранее на местных сайтах был размещен видеоролик "Брянский ад для инвалидов". В нем показаны люди, привязанные к кроватям цепями, и помещения, в которых не соблюдаются санитарные нормы и элементарные условия для жизни. Съемки были сделаны якобы в Трубчевском психоневрологическом интернате.

В связи с этим следственное управление СКР по Брянской области и областная прокуратура организовали проверки по этому поводу.