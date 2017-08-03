Энергетики Центра России перейдут на особый режим работы в связи с непогодой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Энергетики ПАО "МРСК Центра" (Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра") мобилизованы для ликвидации технологических нарушений в связи с ухудшением метеорологической обстановки в регионах Центральной России.

"Энергетики мобилизовали силы и средства и предпринимают все необходимые меры, чтобы эффективно противостоять непогоде и не допустить серьезных перебоев в работе сетевого комплекса", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что сильнейший шторм уже стал причиной нарушения энергоснабжения в западной части Тверской области: Нелидовском, Андреапольском и Торопецком районах. Также имеют место локальные отключения в Осташковском и Торжокском районах. Кроме того, буря обрушилась на Тверь.

"В филиале ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго" введен особый режим работы. Энергетики бросили все силы на устранение последствий стихии. В настоящее время там, где это возможно, к ликвидации технологических нарушений уже приступили 12 аварийно-восстановительных бригад Тверьэнерго, оснащенные специальной техникой. Еще 20 бригад находятся в состоянии повышенной готовности", - подчеркивают в компании.

В пресс-релизе отмечается, что на помощь тверскому филиалу МРСК Центра выдвинулись специалисты ФСК ЕЭС и МОЭСК.

"При необходимости группировка аварийно-восстановительных бригад будет увеличена. Благодаря взаимодействию с ГУ МЧС по Тверской области все обесточенные объекты социальной сферы в настоящий момент обеспечиваются резервными источниками электроснабжения", - заявляют в МРСК Центра.

В компании также подчеркивают, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий особый режим работы введен в филиале "Смоленскэнерго", а в филиалах "Белгородэнерго", "Курскэнерго", "Липецкэнерго", "Орелэнерго", "Воронежэнерго", "Тамбовэнерго" - режим повышенной готовности.